A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 4,1% no segundo trimestre deste ano, apresentando a taxa de crescimento mais elevada desde 2014, indicou hoje o Departamento do Comércio norte-americano.

O primeiro dos três cálculos sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) relativo ao período entre abril e junho deste ano nos Estados Unidos está em linha com as expectativas dos analistas que apontavam para um crescimento do PIB de 4%.

O governo federal reviu os dados da expansão da economia norte-americana no primeiro trimestre, de 2,2% para 2,5%, o que se deveu em grande medida ao aumento das despesas dos consumidores que representa quase dois terços da atividade económica do país e que cresceu a uma taxa anualizada de 4%.

O investimento empresarial também contribuiu para a aceleração do PIB norte-americano com uma subida de 5,4%.