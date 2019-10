O crescimento da economia norte-americana atingiu 1,9% no terceiro trimestre, um abrandamento menor do que o previsto, anunciou hoje o Departamento do Comércio.

Os economistas tinham previsto uma desaceleração muito maior da primeira economia do mundo, com receios de que o Produto Interno Bruto (PIB) pudesse ser inferior a 1,4%. Entre julho e setembro, os gastos dos consumidores, que representam 70% da atividade económica dos Estados Unidos, cresceram a uma taxa sólida de 2,9%, mas abrandaram em relação ao segundo trimestre (4,6%). A guerra comercial travada com Pequim e o abrandamento da economia global refletiu-se no comportamento das empresas norte-americanas, que reduziram os investimentos pelo segundo trimestre consecutivo. A despesa pública desacelerou para uma taxa de crescimento de 2%, contra um aumento de 4,8% no segundo trimestre, com os gastos federais, estaduais e municipais a desacelerarem. Analistas disseram acreditar que, perante as incertezas, o crescimento pode desacelerar ainda mais no último trimestre do ano e em 2020.