Num ‘webinar’, no âmbito das “Flash Talks” do ISCTE, o atual membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP referiu que é preciso “atuar em termos estruturais nas instituições e política”, bem como na “criação de riqueza das empresas”, sem esquecer o “pilar social”.

O economista alertou que não é possível tratar de um pilar “esquecendo os outros”. “Se um fica para trás a dada altura a casa cai”, salientou.

“Na situação atual temos um problema que as pessoas ainda não interiorizaram”, assegurou Catroga, citando estudos que mostram que a produtividade por dia em Portugal até está acima na União Europeia, mas isso não se traduz num aumento do poder de compra.

“Esse desafio exige o tal ‘mix’ de políticas macroeconómicas, sociais e empresarias”, garantiu Eduardo Catroga.

Para Eduardo Catroga, “as crises normalmente geram oportunidades” e pediu que se desbloqueiem “gargalos” que criam obstáculos ao crescimento.

“Falta ainda o ajustamento estrutural, tem a ver com reformas na qualidade da despesa pública, justiça, sistema fiscal, modernização estrutural”, referiu Catroga.