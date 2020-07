“Em janeiro de 2020, em reunião com o secretário de Estado da Economia e o secretário de Estado do Trabalho, defendemos que a Efacec devia ser colocada ao serviço do país e que isso só seria possível com a sua nacionalização”, salientou o Site-Norte.

Por isso, considerou que a nacionalização temporária anunciada na quinta-feira pelo Governo “vai contra o que os trabalhadores e o Site-Norte defendem e afronta o interesse nacional”.

O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira o decreto de lei para nacionalizar "71,73% do capital social da Efacec", com o objetivo de viabilizar a sua continuidade e salvaguardar os seus 2.500 postos de trabalho.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, "a intervenção do Estado deve ainda ser feita por período restrito no tempo e com vista à resolução temporária da respetiva situação, estando prevista a sua imediata reprivatização, a executar no mais curto prazo possível".

Este processo decorre da saída de Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos do capital da Efacec, na sequência do envolvimento do seu nome no caso 'Luanda Leaks', no qual o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou, em 19 de janeiro passado, mais de 715 mil ficheiros que detalham alegados esquemas financeiros da empresária e do marido que lhes terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano através de paraísos fiscais.

A empresária angolana tinha entrado no capital da Efacec Power Solutions em 2015, após comprar a sua posição aos grupos portugueses José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves, que continuam ainda a ser acionistas da empresa, enfrentando atualmente o grupo sérias dificuldades de financiamento devido à crise acionista que atravessa.