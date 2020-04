Esta é a história de uma plataforma de e-commerce que está a ajudar, durante o Estado de Emergência, a mudar o curso da história de uma loja quase centenária e a transformar o dia-a-dia de um grupo empresarial que atingiu a maioridade.

“Entregamos em Casa” é o website. A tabacaria Costa & Diogo, fundada em 1943, na Almirante Reis, em Lisboa, é a “Loja com História”. Desde 2007 que este estabelecimento pertence ao Grupo Bel, um universo empresarial que integra empresas de distribuição e vending, indústria, indústria aeronáutica e aeroespacial, automação, green transportation, imobiliário, media, inovação e tecnologia.

“A plataforma foi criada para uma das nossas empresas, a tabacaria Costa & Diogo”, explica Helena Ferro de Gouveia, diretora de comunicação do grupo liderado por Marco Galinha, empresário, investidor e antigo “tubarão” do programa “Shark Tank”.

“Criou-se uma solução de e-commerce, muito simples, que permite a encomenda, por exemplo, das pastilhas elásticas da nossa infância, das "Gorilas", sugos, chocolates, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sendo que as primeiras cumprem os requisitos legais, se a pessoa é maior de idade”, continua.

As medidas de confinamento social impostas devido à pandemia da Covid-19, impactaram diversas áreas de negócio. No Grupo Bel, onde cabem cerca de 40 empresas, “afetou as empresas de distribuição de bens de primeira necessidade”, refere Helena Ferro de Gouveia. “As máquinas de vending foram afetadas porque estão dentro de cafés, estabelecimentos, fábricas, canal Horeca e escritórios que, por sua vez, estão fechados”, acrescenta. Máquinas, essas, que contribuíram com 160 milhões de euros para uma faturação total de cerca de 450 milhões, em 2019.