Num comunicado, citado pela AFP, a empresa do bilionário, que desenvolve produtos de inteligência artificial generativa e pretende ser um concorrente direto da OpenAI (ChatGPT), disse que o financiamento seria utilizado em particular para reforçar a “infraestrutura de ponta” da xAI.

A xAI quer aumentar a capacidade do seu supercomputador de IA, Colossus, duplicando o número de chips gráficos fabricados pelo líder da indústria Nvidia, de 100.000 para 200.000, a fim de treinar os seus modelos de inteligência artificial, como o Grok.

A Nvidia é um dos investidores desta última ronda, juntamente com a AMD, outro fabricante americano de semicondutores, bem como a Blackrock, a Sequoia Capital e a Morgan Stanley.

Lançada em julho de 2023, a xAi já tinha angariado 6.000 milhões de dólares em maio passado e está agora avaliada em cerca de 50.000 milhões de dólares (48.000 milhões de euros), segundo a CNBC.

Elon Musk disponibilizou recentemente no X a Grok 2, capaz de gerar texto e todo o tipo de imagens a partir de uma simples consulta em linguagem corrente, suscitando debates sobre o risco de desinformação.

O multimilionário está a travar uma batalha com outros gigantes da tecnologia para estar na vanguarda do desenvolvimento da inteligência artificial generativa, que irrompeu na cena mundial com o lançamento do ChatGPT em 2022.

A Microsoft (principal investidor da OpenAI), a Google, a Amazon, a Meta e outros gastaram milhares de milhões de dólares e lançaram ferramentas que produzem facilmente textos, imagens e vídeos de qualidade surpreendente, e que agora também conduzem conversas orais.