“Felicitamos a Comissão Europeia, em particular, pelo novo instrumento ‘próxima geração UE’, que demonstra ambição na resposta à crise que enfrentamos”, refere o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) António Saraiva, citado em comunicado.

Classificando o fundo como um “instrumento inovador”, António Saraiva refere que a CIP está ainda a analisar em detalhe o pacote de medidas hoje apresentado pela Comissão Europeia, mas sublinha que “as grandes diretrizes e principais propostas” vão ao encontro do que tem sido defendido por esta confederação patronal e que consta de uma carta que a CIP remeteu à presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen.

A Comissão Europeia propôs hoje um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros para “reparar os danos” provocados pela pandemia da covid-19 na União Europeia, podendo Portugal receber, entre subvenções e empréstimos, aproximadamente 26 mil milhões de euros.

A proposta apresentada pela presidente do executivo comunitário prevê que, do montante global do fundo, a ser angariado pela própria Comissão nos mercados, 500 mil milhões sejam canalizados para os Estados-membros através de subsídios a fundo perdido, e os restantes 250 mil milhões na forma de empréstimos.