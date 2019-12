“As empresas que não têm capacidade para, daqui a quatro anos, pagar como salário mínimo 750 euros, é porque algumas delas são ficções de empresas, não são empresas”, precisou, em entrevista à agência Lusa, o ex-ministro das Finanças de Santana Lopes.

Para o economista e também ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho entre 2020 e 2004, a principal questão que se coloca em torno da subida do salário mínimo nacional está no facto de este se estar a aproximar cada vez mais do salário médio da população empregada.

“A questão não está tanto no salário mínimo, que deve ser aumentado, mas no salário médio que não aumenta tanto”, fazendo com que os salários estejam a ficar “comprimidos num leque cada vez mais estreito”, o que tem reflexos “ao nível da meritocracia, ao nível das qualificações, ao nível da produtividade”.

Este ponto “revela alguma fraqueza da nossa economia”, afirmou, distanciando-se da visão dos que entendem que a subida do SMN desestimula a contratação, algo que não se verificou ao longo dos últimos quatro anos, em que a remuneração mínima mensal garantida teve aumentos sucessivos na ordem dos 5%.

Em 2020 o SMN aumentará para os 635 euros, sendo intenção do Governo que avance para os 750 euros no final desta legislatura, em 2023.

Para Bagão Félix, “a quase convergência do salário mínimo para o salário médio” é, por isso, “manifestamente um aspeto a considerar nas conversações” com os parceiros sociais, em sede de Concertação Social.