A chegada de turistas internacionais a Espanha afundou em 77,3% em 2020, com apenas 19 milhões de visitantes, um número inédito desde 1969. O dinheiro deixado pelos turistas no país caiu em igual ordem- 78,5% - somando 19,740 milhões de euros, o que reflete os efeitos que a pandemia de Covid-19 teve no setor turístico.

Estas quebras, as maiores, põem fim a sete anos consecutivos em que se bateram os recordes tanto de visitantes como do gastos realizados pelos visitantes.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, Espanha teve, em 2020, quatro vezes menos turistas que em 2019 e gastaram quase cinco vezes menos. No total, Espanha perdeu no ano passado 64,5 milhões de turistas e 72,538 milhões de euros de gasto em comparação com 2019.