Segundo a companhia, a partir do próximo domingo vão ser asseguradas três ligações diárias entre Maiorca e Ibiza e duas entre Maiorca e Minorca, sendo possível, a partir de hoje, adquirir bilhetes.

A Air Nostrum precisa que obteve o financiamento junto de 18 entidades financeiras, entre as quais os principais bancos espanhóis, com aval do Instituto Oficial de Crédito (ICO), e que vai utilizar a verba para cobrir as necessidades de tesouraria para o resto do ano e para o regresso gradual à atividade normal.

A companhia, que deixou de voar devido ao fecho de fronteiras e às limitações de circulação impostas devido à pandemia de covid-19, fez último voo em 29 de março e tem todos os trabalhadores (1.439) em regime de ‘lay-off’ desde 21 de maio.

A retoma das ligações aéreas nas Baleares foi coordenada com o governo regional.