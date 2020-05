Há muito que se fala da implementação do trabalho remoto a tempo parcial nas empresas. Contudo, apesar dos dados existentes sobre o trabalho presencial revelarem que grande parte dos trabalhadores não está motivado, apresenta desempenhos insuficientes e passa muito tempo no escritório sem estar realmente a trabalhar, a resistência a esta prática parecia persistir. Com as restrições resultantes do surto da pandemia, esta tendência foi acelerada e inúmeras empresas viram-se forçadas a adotar o trabalho remoto de um dia para o outro.

Esta não é a primeira vez que uma crise nos fez recorrer ao teletrabalho, ainda que nunca tivesse acontecido a uma escala desta dimensão. Nos Estados Unidos, o interesse pelo trabalho remoto aumentou exponencialmente depois do 11 de Setembro e dos ataques de antraz que se seguiram. Também muitos locais de trabalho em Christchurch, na Nova Zelândia, migraram para o teletrabalho durante uma série de terramotos entre 2010 e 2012.

Com os bloqueios a relaxarem um pouco por todo o mundo, o próximo desafio será adaptar os métodos tradicionais de trabalho às novas exigências de higiene pessoal e distanciamento social. Muitas organizações terão de limitar o número de trabalhadores no escritório, com horários desfasados ou equipas em espelho, e investir em equipamentos de proteção social. Uma empresa holandesa cunhou o termo “6 feet office” [escritório dos seis pés, a medida norte-americana] com o objetivo de redesenhar os espaços de trabalho para ajudar os trabalhadores a manter o distanciamento social.

Com todas estas imposições e obrigações, muitas empresas poderão chegar à conclusão de que não compensa fazer estas alterações no escritório e é possível que acabem por optar pelo teletrabalho enquanto a propagação do vírus ainda for uma preocupação. Como tal, há quem defenda que, depois da pandemia, o trabalho remoto irá prosperar e permanecer na nossa sociedade.