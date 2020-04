“Diria que, para a segunda fase [de combate à crise associada à pandemia] precisamos de pelo menos mais 500 mil milhões de euros das instituições europeias, mas pode ser mais”, disse o diretor do MEE em entrevista hoje publicada no jornal italiano Corriere della Sera.

Klaus Regling acrescentou que, para isso acontecer, será necessário “discutir novos instrumentos com mente aberta, mas também usar as instituições existentes”, incluindo, “em particular, a Comissão [Europeia] e o orçamento da União Europeia”.

Relativamente às “condicionalidades” de acesso aos empréstimos, por parte dos países, patentes na declaração do Eurogrupo no final da reunião de 09 de abril, Regling disse que houve um “mal-entendido” por quem entendeu que estariam associadas, por exemplo, medidas de redução de défices.

“A condicionalidade acordada no início não vai mudar durante o período em que a linha de crédito estiver disponível. O Eurogrupo tem isso claro, dizendo que o único requisito para se obter o empréstimo só está na forma como que se gasta o dinheiro”, considerou.

Os ministros das Finanças europeus acordaram em 09 de abril uma resposta económica “impensável há apenas algumas semanas” em torno de um pacote com “redes de segurança” para trabalhadores, empresas e Estados-membros que ascende a 500 mil milhões de euros, segundo Mário Centeno, presidente do Eurogrupo.