De acordo com a síntese da execução orçamental, publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social totalizou 3.378,3 milhões de euros em janeiro, aumentando 8,5% face ao mesmo mês do ano passado.

A contribuir para este resultado esteve a receita com contribuições e quotizações, que avançou 10,6% para 2.290,2 milhões de euros.

No habitual comunicado que antecede a divulgação da síntese da execução orçamental, o Ministério das Finanças referiu que esta subida das contribuições “continua a espelhar a dinâmica observada no mercado de trabalho”.

Do lado da despesa, os dados indicam que esta ascendeu a 2.854,0 milhões de euros neste primeiro mês de 2024, uma subida de 22,5% face ao mesmo mês de 2023.

Entre as prestações com maior subida homóloga estiveram as prestações de desemprego, que avançaram 14,8%, para 140,3 milhões de euros), e o Complemento Solidário para Idosos que mais do que duplicou, para 33,2 milhões de euros.