Até outubro, o excedente da Segurança Social estava em 4.368 milhões de euros.

No período em análise, de acordo com o documento da Direção-Geral do Orçamento (DGO), a despesa efetiva situou-se em 32.393,3 milhões de euros, quando no período homólogo estava em 28.863,7 milhões de euros.

Por sua vez, a receita efetiva subiu de 33.663,8 milhões de euros para 37.168 milhões de euros.

Entre janeiro e novembro, destacam-se rubricas como o complemento solidário para idosos (67,1%), o subsídio de apoio ao cuidador informal (45,8%) e o subsídio familiar a crianças e jovens (37,6%).

No sentido oposto aparecem, por exemplo, o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-99%) e o complemento excecional de pensão (-91%).