O acumulado de janeiro a novembro atingiu os 64,8 mil milhões de euros, mais 12 mil milhões do que o período homólogo de 2022.

O saldo positivo de novembro aumentou 27% face ao mesmo mês de 2022 e 3% na comparação com outubro de 2023.

As exportações agroalimentares da UE atingiram os 20 mil milhões de euros (ME) em novembro e, no acumulado desde janeiro de 2023, os 210,3 mil ME.

No que se refere às importações, segundo os dados do executivo comunitário, estas somaram os 13,1 mil ME no mês de referência e os 146,1 mil ME no acumulado, recuos homólogos de, respetivamente, 16% e 7%.

Os três maiores destinos das exportações agroalimentares da UE mantiveram-se, em novembro, o Reino Unido, os Estados Unidos e a China e as maiores importações provieram do Brasil, Reino Unido e Ucrânia.