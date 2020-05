João Matos Fernandes respondia a questões dos deputados, a pedido do PAN, sobre a opção pela linha circular do Metropolitano, cujo concurso para ligar as estações do Rato e Santos foi assinado esta semana, no valor de 48,6 milhões de euros.

"A Linha Vermelha é, de todas as linhas que constam do plano de expansão do Metro Lisboa, aquela tem estudos mais avançados. Repito: se a conseguirmos financiar, e eu não tenho qualquer indicação neste momento de que isso seja possível, farei tudo para que seja possível", afirmou, salientando, contudo, que isso só será possível caso venha a existir "um pacote financeiro da União Europeia para estimular a economia", no âmbito do combate à crise financeira causada pela covid-19.

Matos Fernandes referia-se à expansão da Linha Vermelha de São Sebastião a Alcântara-Alto de Santo Amaro, com passagem pelas Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo.

"Estamos em condições de, em outubro ou novembro, poder lançar um concurso que, obviamente, tem de incluir ainda o estudo de impacto ambiental e avaliação de impacte ambiental, mas lançar um concurso-pacote mediante um estudo prévio no qual, quem vier a fazê-la, tenha de fazer o estudo de impacte ambiental, a avaliação de impacte ambiental e o projeto de execução", acrescentou.

O ministro destacou ainda que é importante existir nesta altura investimento público, para que depressa se possa sair da crise económica que também aflige e vai continuar a afligir o país.

"Nós pegámos no projeto que tínhamos mais avançado para depressa o continuarmos, de maneira a que - quando estiver estabilizada aquela que é a parcela de investimento público, nomeadamente que a União Europeia financiará em Portugal e a forma como o financiará, os investimentos na sustentabilidade, que são sempre investimentos de longo prazo - possa iniciar-se mais depressa possível", sublinhou.