A Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em parceria com o Serviço de Desenvolvimento e Carreira, irá organizar um evento promotor do emprego. A FJC Porto de Emprego realiza-se presencialmente nos dias 8 e 9 de março e promete a presença de 60 empresas e mais de 500 oportunidades de emprego e estágio à disposição dos estudantes de licenciatura e mestrado.

Organizado pela FEP Junior Consulting (FJC) – empresa de consultoria da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) –, a feira de emprego espera mais de 8000 estudantes e a entrada é livre.

A grande novidade da 22ª edição do FJC Porto de Emprego diz respeito à interação Empresa-Estudante, durante e após a feira. Será disponibilizada uma plataforma digital que permitirá aceder à planta de organização dos stands, aos horários das apresentações das empresas e a criação de um perfil de participante.

"A pandemia veio mostrar-nos que a tecnologia pode e deve ser um aliado importante no mercado de trabalho. Neste ano em que regressamos ao formato presencial, trazemos inovações na interação Empresa-Estudante", garante Gonçalo Sousa, Project Manager do FJC Porto de Emprego 2022.

O FJC Porto de Emprego é a maior feira de emprego em Portugal organizada por estudantes, aposta em estudantes em áreas como a Economia e Gestão, mas também noutros cursos - Engenharia, IT, Marketing, Comunicação, Auditoria, Banca, Comercial, Logística, Recursos Humanos e Fiscalidade.

A edição deste ano apresenta vários parceiros novos, designadamente AICEP - INOV Contacto, CFA – SROC, Corticeira Amorim, Domingos da Silva Teixeira, IKEA, entre outros.

No dia 22 de fevereiro, ocorrerá uma sessão de apresentação no Salão Nobre da FEP, com o tema “Pós-faculdade: como vencer no mercado de trabalho”.