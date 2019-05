A proposta de iniciar negociações com vistas à fusão será apresentada "dentro de alguns dias", disseram várias fontes anónimas da FCA ao jornal.

A notícia do "Nikkei" foi divulgada horas depois de o jornal "The Financial Times" ter noticiado que a FCA e a Renault estão a negociar o fortalecimento dos seus laços com uma possível aliança, em conversas que estão "a avançar".

Segundo o jornal britânico, a Fiat poderia expandir os seus atuais laços com a Renault e, no futuro, unir-se à aliança que a empresa francesa tem com a japonesa Nissan Motor e a Mitsubishi.

Já o jornal japonês, numa notícia datada de Frankfurt, garante que, para chegar a essa fusão, a FCA pretende manter na mesma situação a aliança que a Renault tem com a Nissan Motor e a Mitsubishi.