O diploma foi promulgado na quinta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que escreveu no 'site' oficial da Presidência sobre "a dificuldade em explicar ao cidadão uma isenção fiscal para uma atividade que, em princípio, gera apreciáveis rendimentos" mas que, "tratando-se de compromisso internacional do Estado Português", promulga o diploma.

Esta isenção fiscal proposta pelo Governo foi aprovada em 10 de maio pelo parlamento, com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas, explicando o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no debate em plenário, que o objetivo da medida é o de evitar uma dupla tributação de rendimentos auferidos por não residentes e criar uma garantia adicional face aos acordos de dupla tributação.

As finais da Liga das Nações 2019 têm lugar entre 05 e 09 de junho, no Estádio do Dragão no Porto, e no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães, enquanto a final da Supertaça Europeia 2020 está marcada para 12 de agosto de 2020 no Estádio do Dragão.