Protagonizado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, "The Idea of You" adapta o romance homónimo de Robinne Lee, bestseller de 2017.

O filme acompanha Solène (Hathaway), uma mãe solteira de 40 anos que se vê no meio do festival de música Coachella com a filha adolescente para assistir a um concerto dos August Moon, a boys band do momento, e num encontro VIP conhecer Hayes Campbell (Galitzine), o elemento mais popular da banda.

Ora, aquilo que começa como um encontro casual nos bastidores rapidamente se transforma em algo mais. E, ao longo da história, vamos perceber como o estatuto de super estrela de Hayes, 16 anos mais novo, complica a relação, e como Solène descobre os desafios provocados pela fama e a diferença de idade quando decide abrir novamente o coração ao amor.

Antes do lançamento do filme, alguns fãs teorizaram nas redes sociais que "The Idea of You" foi inspirado numa fan fiction (histórias escritas por fãs baseadas em material original) sobre a vida de Harry Styles. Afinal, Styles e Hayes partilham muitas semelhanças, como o facto de pertencerem a uma boys band de cinco elementos, terem uma paixão por tatuagens e um historial com mulheres mais velhas.

Mas Robinne Lee, autora do romance e atriz que abraçou a carreira de escritora, já veio desmentir estes rumores. Nem o livro é baseado numa fan fiction, nem a história é sobre Harry Styles.

Quanto às diferenças do romance para esta adaptação, o The Guardian detalha que os fãs consideram que o filme não é tão explícito como o material original (Lee admitiu que pediu conselhos a E. L. James, escritora de "50 Sombras de Grey"), mas que não deixa de ser uma comédia romântica com "uma consciência de como o sexo pode ser importante e como as complexidades da forma como interagimos sexualmente podem ajudar a definir uma relação". Há também uma alteração na idade do protagonista masculino, uma vez que Hayes tem agora 24 anos e não apenas 20.