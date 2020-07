Segundo o estudo de impacto económico e mediático da ‘final a oito' da prova, que vai decorrer, num formato inédito, em Lisboa, de 12 a 23 de agosto, quase metade (49%) do impacto "beneficiará refeições" em casa e fora da habitação.

Depois, o alojamento, com estadas mais longas devido ao modelo concentrado da fase final, contribui para 13% do impacto, as viagens para 9%, atividades turísticas ‘recebem' 5%, com as restantes percentagens divididas entre atividades publicitárias, eventos, compras e outras atividades comerciais.

O IPAM estima a presença de "16 mil adeptos sem bilhete e 3.300 visitantes na final", um número que conta com as comitivas das equipas, quatro centenas de jornalistas, mais de um milhar de integrantes do ‘staff' de apoio e outro milhar de convidados da UEFA, entre outros profissionais de produção e transmissão.

O professor universitário e especialista em ‘marketing' desportivo Daniel Sá, que coordenou o estudo do IPAM, explicou à Lusa que "este estudo foi muito mais difícil de fazer do que o normal, por ser o primeiro sem público, uma dimensão com um peso enorme", além da dificuldade em prever "o comportamento social com pandemia", das esplanadas às áreas criadas em redor dos estádios para atrair adeptos.