As Finanças precisam que o investimento atingiu o valor mais elevado de sempre em Máquinas e Equipamento (que não de transporte) e em Propriedade Intelectual, e adiantam que “a composição do investimento revela um potencial de impacto futuro na economia portuguesa muito favorável”.

No comunicado, as Finanças destacam também a recuperação das exportações, que aumentaram 3,4% face ao mesmo período do ano passado, uma evolução que compara com a subida de 0,6% (também em termos homólogos) registada no trimestre anterior.

“O peso das exportações no PIB atingiu 68%, renovando o máximo que havia sido atingido no início de 2018”, salientam as Finanças.

O ministério liderado por Mário Centeno destaca ainda “o maior volume de emprego desde 2010, com 4.966.900 pessoas empregadas” no primeiro trimestre.

E as Finanças indicam também que o emprego ajustado de sazonalidades cresceu 1,5% até março, na comparação com o primeiro trimestre de 2018, com mais 70.000 pessoas a trabalhar.

“Trata-se de uma evolução muito positiva, associada à acentuada redução de desemprego que se tem verificado, e que trouxe a taxa de desemprego para 6,8% no primeiro trimestre do ano”, frisa a tutela.

O ministério das Finanças salienta também o “importante contributo da procura interna”, que cresceu 4,7% em termos homólogos no primeiro trimestre, “a progressão mais significativa deste século”.

O INE confirmou hoje que a economia cresceu 1,8% entre janeiro e março deste ano, face ao mesmo período do ano passado, e aumentou 0,5% face ao trimestre anterior, evoluções que comparam com os avanços de 1,7% e 0,4%, em termos homólogos e em cadeia, respetivamente, verificados no último trimestre de 2018.