A meta definida para 2019 é ligeiramente superior à que foi definida para 2018, sendo que, no ano passado, e de acordo com os dados da Conta Provisória do Estado, o valor de dívida em processo de execução fiscal que foi cobrada ascendeu a 1.065 milhões de euros.

Esta meta visa a cobrança de dívidas que se encontram em processo de execução fiscal e, de acordo com o documento, para atingir os valores apontados, a AT está a apostar na monitorização dos sistemas de cobrança coerciva e na promoção da eficiência na tramitação de dívida nova.

Entre as linhas de ação que constam do relatório com vista a dar cumprimento a este objetivo inclui-se ainda a disponibilização de “mais e melhor informação de gestão e de suporte à decisão”.

O mesmo documento prevê, por outro lado, que das chamadas correções inspetivas tributária e aduaneiras resulte uma recuperação de um mínimo de 1.200 milhões e um máximo 1.500 milhões de euros.