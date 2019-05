"Para 2019-2020, a Fitch prevê que o défice orçamental permaneça inalterado nos 0,5% do PIB", indica a Fitch num relatório hoje divulgado.

"A nossa previsão contrasta com a meta do Governo inscrita no Programa de Estabilidade (2019-2023) de um défice de 0,2% do PIB em 2019", frisa a agência de notação financeira, que assume "adotar uma postura mais conservadora em relação ao crescimento da economia e redução da despesa pública (em particular com salários e subsídios do setor público)".

O Governo espera um défice de 0,2% do PIB para 2019, depois do défice de 0,5% registado no ano passado, uma estimativa corroborada pelo Fundo Monetário Internacional, mas mais otimista que a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), de 0,5%, e da Comissão Europeia, de 0,4%.

Relativamente à atividade económica, o executivo antecipa um crescimento de 1,9% este ano, face à expansão de 2,1% registada em 2018, uma estimativa mais otimista que a da OCDE (1,8%), do FMI (1,7%) e da Comissão Europeia (1,7%).

No relatório hoje divulgado, a Fitch afirma, contudo, não esperar um resultado das eleições legislativas de outubro que cause "um desvio acentuado nas atuais políticas orçamentais".