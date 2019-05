"A Fitch espera que o recente histórico de queda da dívida pública em relação ao PIB [Produto Interno Bruto] seja mantido", indica a agência de notação financeira no relatório hoje divulgado.

A Fitch salienta que os excedentes primários sustentados, que refletem a consolidação orçamental, têm contribuído para a redução do rácio da dívida pública, de um máximo de 130,6% do PIB em 2014 para 121,5% no final de 2018.

A agência de notação financeira antecipa que o rácio da dívida pública desça para 104% do PIB em 2023, "assumindo um abrandamento do crescimento do PIB para 1,5% e excedentes primários de 2,5%/3%".

A Fitch também destaca a descida do défice orçamental para 0,5% do PIB em 2018, face aos 3% registados em 2017, salientando que esta evolução se deveu, sobretudo, a um "forte crescimento da receita", menores despesas com juros, despesas de capital abaixo do previsto e ausência de custos extraordinários relacionados com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, registados em 2017, equivalentes a 2% do PIB.

Contudo, a agência de notação indica que o défice de 2018 reflete a injeção de capital no Novo Banco, no valor de cerca de 0,4% do PIB, e outras medidas pontuais, avaliadas em cerca de 0,3% do PIB.

A Fitch considera que a procura interna contribuirá para sustentar o crescimento e que "o modesto crescimento salarial, combinado com alterações no IRS, aumentará o rendimento disponível e apoiará a resiliência do crescimento do consumo das famílias".