A dirigente do FMI, que falava numa conferência de imprensa conjunta com David Malpass, seu homólogo do Banco Mundial, considerou que o contágio que atinge os circuitos de oferta e a procura “exige uma resposta a nível mundial”.

Em janeiro, o FMI previa para 2020 um crescimento de 3,3%, acima dos 2,9% de 2019.

Os 189 países-membros do FMI prometeram hoje dar “todo o apoio necessário para limitar o impacto” da epidemia, em particular nos países mais vulneráveis, após uma teleconferência do comité monetário e financeiro internacional do Fundo.

“Pedimos ao FMI para utilizar todos os instrumentos financeiros à sua disposição para ajudar os países-membros que necessitem”, refere um comunicado, no qual se diz também que há “confiança” em poder ultrapassar a crise e “restaurar o crescimento”.