O Ministério da Economia e Finanças francês indicou que a decisão de Bruno Le Maire, que coordena o processo de escolha de um candidato na União Europeia (UE), tem como objetivo dar tempo ao Reino Unido para apresentar um candidato até hoje à noite, se assim o desejar.

Este desenvolvimento surge tendo em conta a mudança de Governo no Reino Unido, onde no passado dia 24 de julho Boris Johnson substituiu Theresa May como primeiro-ministro.

Antes, o ministério francês tinha indicado que ainda não foi alcançado consenso total para a escolha um nome como candidato europeu à sucessão de Christine Lagarde no FMI.

Estão na corrida cinco candidatos: o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, a sua homóloga espanhola, Nadia Calvino, o holandês Jeroen Dijsselbloem, o governador do banco central finlandês, Olli Rehn, e a búlgara Kristalina Georgieva, atual ‘número dois’ do Banco Mundial.

O nome do governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, circulou inicialmente como um dos possíveis candidatos, mas já não figurava na lista divulgada na semana passada pelo ministério francês.

Face à impossibilidade de se chegar a um compromisso sobre um candidato, os 28 países da UE aceitaram a proposta de Le Maire de proceder “a várias votações, se necessário, para escolher o candidato europeu”, indicou a AFP.