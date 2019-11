"Depois do acordo de venda, assinado a 17 de junho deste ano, e obtidas todas as autorizações necessárias, foram hoje assinados os documentos finais que permitem a esta prestigiada empresa tailandesa de exploração e produção de petróleo assumir o controlo da Partex", pode ler-se num comunicado enviado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Segundo a instituição presidida por Isabel Mota, o acordo com a PTTEP permite à Partex, "um ativo que representava cerca de 18% dos investimentos totais" da fundação, "permitirá o crescimento e expansão da Partex e a sua entrada num novo ciclo de desenvolvimento", bem como alinha "a Fundação com a visão de futuro sustentável que partilha com outras grandes fundações internacionais".

"A operação teve um valor de US$ 622 milhões [dólares], sujeita aos ajustes habituais nestas transações", de acordo com o comunicado, o que segundo fonte próxima do processo levou o total do negócio para um "encaixe líquido de cerca de 700 milhões de dólares [cerca de 627 milhões de euros], uma diferença justificada pelos juros, fundo de maneio e outros custos associados".

O acordo de venda da Partex à PTT Exploration and Production, empresa pública tailandesa de exploração e produção de petróleo, já tinha sido anunciado no dia 17 de junho pela Fundação Gulbenkian, concretizando a intenção da instituição em sair daquele ramo de negócio fundado por Calouste Gulbenkian em 1938.

"Neste momento, tendo em conta o parceiro que escolhemos, tenho a certeza que a Partex vai ter um futuro brilhante no sentido de poder ter uma dimensão e os recursos necessários para evoluir e para poder aumentar a sua intervenção", declarou Isabel Mota aos jornalistas, à data.