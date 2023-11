“O capital do fundo em 30 de setembro de 2023 era de 17,52 mil milhões de dólares [cerca de 16,4 mil milhões de euros]”, refere o relatório, relativo aos meses de julho, agosto e setembro, disponibilizado na página oficial do Banco Central de Timor-Leste.

Em 30 de junho deste ano, o Fundo Petrolífero de Timor-Leste tinha um capital de 18 mil milhões de dólares (cerca de 16,8 mil milhões de euros).

Segundo o relatório, do Fundo Petrolífero saíram 304,2 milhões de dólares (cerca de 285,19 milhões de euros), dos quais 300 milhões (cerca de 281,20 milhões de euros) para o Orçamento de Estado e 4,2 milhões (cerca de 3,9 milhões de euros) para despesas de gestão.

O relatório especifica também que as “entradas brutas de dinheiro no fundo com origem em ‘royalties’ e em impostos foram de 57 milhões de dólares [cerca de 53 milhões de euros]”.

“O lucro/perdas no período foi de -312,2 milhões de dólares [cerca de -292,6 milhões de euros] representando um retorno de Fundo -1.21%”, salienta o relatório.

O Fundo Petrolífero de Timor-Leste foi constituído a 03 de agosto de 2005 e o Banco Central timorense tem a responsabilidade pela gestão operacional.