A Galp vai emitir dívida no total de 500 milhões de euros, com maturidade em janeiro de 2026 e um cupão de 2%, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Galp informa que fixou hoje os termos de uma emissão de instrumentos de dívida no montante de 500.000.000 euros, com maturidade de 2026 e um cupão de 2,0%", lê-se na mesma nota. "Prevê-se que estes instrumentos, admitidos ao abrigo do Programa EMTN ('Euro Medium Term Note Programme'), sejam admitidos à negociação na Euronext Dublin", informou a petrolífera. A Galp adiantou ainda que a transação contou com a participação do BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Mizuho, Santander e UniCredit. A Galp encerrou hoje a sessão na bolsa de Lisboa a descer 3,24% para 11,48 euros.