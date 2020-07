As vendas da Gazprom recuaram 24,08% até março deste ano, para 21.533 milhões de euros, referiu a companhia petrolífera em comunicado.

O prejuízo reportado pela companhia russa até março deste ano deveu-se à queda da procura de gás na Europa e noutros países (incluídos os impostos especiais e os direitos aduaneiros) e à queda dos preços.

As vendas líquidas de gás na Europa e para outros países diminuíram 45% no primeiro trimestre deste ano, para 6.469 milhões de dólares, ou seja, 5.690 milhões de euros.

Sobre as vendas líquidas de gás aos países da antiga união soviética, a Gazprom referiu que no período em análise caíram 26%, para 1.079 milhões de euros, enquanto as vendas de gás na Rússia recuaram 7%.

Além disso, as vendas de crude e gás liquefeito (líquidas de IVA — Imposto sobre o Valor Acrescentado — e de direitos alfandegários) caíram 37% nos primeiros três meses deste ano, para 1.495 milhões de euros.

A Gazprom atribuiu esta queda aos baixos preços internacionais do crude.