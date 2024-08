A empresa FTX, que já foi a segunda maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo até à sua falência no final de 2022, e a sua subsidiária de investimentos Alameda, terão de pagar até 12,7 mil milhões de dólares aos antigos clientes, anunciou nesta quinta-feira a autoridade reguladora do mercado financeiro dos Estados Unidos (CFTC).

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP