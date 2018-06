O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai abrir um novo concurso para jovens agricultores, dotado com 43 milhões de euros.

Apesar de não adiantar mais pormenores, o governante, que falava durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, referiu que o concurso será aberto em julho.

Durante a segunda ronda de intervenções, Capoulas Santos foi questionado sobre os atrasos verificados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), justificando a demora com o número de candidaturas excecionais recebidas devido aos incêndios.

“Entraram no PDR 48 mil candidaturas, só as excecionais [relativas aos incêndios] foram 25 mil, que foram passadas à frente e que já estão encerradas. Estamos, por isso, a tratar dos atrasos do programa”, sublinhou.

Começa hoje novo período de candidaturas a apoios para suinicultura

O segundo período de candidaturas de projetos destinados ao investimento nas explorações de suinicultura, que atingem um montante global de cinco milhões de euros, inicia-se hoje e prolonga-se até ao dia 26 de setembro.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura referiu que os apoios, prestados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), são sobretudo direcionados a projetos que se destinem a preservar o ambiente, através da melhoria das instalações nas explorações de suínos.

“A medida […] contempla também objetivos relacionados com a redução dos odores, a redução do consumo de água e a melhoria da eficiência energética da exploração, com a redução dos consumos energéticos, recorrendo preferencialmente à produção de energias renováveis para consumo na exploração”, explicou.

Além disto, está prevista a redução dos riscos sanitários e dos custos correspondentes à eliminação de cadáveres de animais mortos nas explorações de suínos.

De acordo com o ministério, no total, estes apoios permitirão alavancar um investimento global entre 12 e 14 milhões de euros.