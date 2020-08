A decisão do executivo é justificada com as perturbações causadas pela pandemia da doença covid-19, com um “efeito significativo sobre a capacidade das empresas em cumprir as suas obrigações fiscais”, e surge em linha com a decisão do Conselho Europeu, em 24 de junho, de oferecer aos Estados-Membros a possibilidade de diferir até seis meses os prazos para a apresentação e a troca daquelas informações.

O número de operações sujeitas à validação da administração fiscal tinha sido alargado, por diploma publicado em 21 de julho, que transpôs uma diretiva que apertou o controlo de mecanismos de planeamento fiscal abusivo, mas não regulamentou ainda a forma de comunicação de quem tem a obrigação de reportar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), como bancos, seguradoras, advogados, contabilistas ou técnicos de contas, no que respeita a operações em que tenham participado ou detetado benefício fiscal.

Segundo o diploma hoje publicado, as operações realizadas a partir de 1 de julho (sujeitas a comunicação a partir de 31 de julho) ficam adiadas para janeiro de 2020, e as operações entre fevereiro de 2018 e junho de 2020 (a comunicar a partir de 31 de agosto) adiadas para 28 de fevereiro.