“O Conselho de Ministros aprovou hoje o Plano Estratégico para a Pequena Pesca 2022-2030”, anunciou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

Este plano tem em vista a preservação da pequena pesca, através de intervenções que promovam a sua competitividade e melhorem as condições de trabalho no setor.

O executivo garantiu estar empenhado em desenvolver políticas que respondam aos principais desafios deste setor e, em simultâneo, que reforcem a suas potencialidades.

Segundo a mesma nota, o plano visa promover uma pesca sustentável, contribuir para o reforço da “identidade da atividade da pesca nas comunidades litorais de Portugal continental e das Regiões Autónomas”, promover a conservação da biodiversidade e medidas para a sustentabilidade e competitividade da frota, bem como consolidar o valor estratégico da pequena pesca.

O ministério tutelado por Maria do Céu Antunes adiantou ainda que, através deste plano, quer melhorar o conhecimento e investigação, promover a reestruturação da frota, aumentar a atratividade do setor e promover a valorização do pescado na primeira venda, “como o consequente aumento do rendimento dos profissionais”.

Neste sentido, vincou que a pequena pesca é “essencial para a criação e manutenção de empregos”, contribuindo também para o abastecimento e segurança alimentar.