Num comunicado em que a Associação anuncia a sua presença em Lisboa no desfile comemorativo das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, os diplomatas consideram que a revolução de 1974 “levou a diplomacia portuguesa para o século XX”, mas alegam que “falta agora trazê-la para o século XXI”.

A ASDP considera que essa modernização passa por “dotar as embaixadas, consulados e serviços internos com os recursos humanos e financeiros necessários para permitir que sejam cumpridos os objetivos e ambições a todo o momento atribuídos à política externa portuguesa”.

Aproveita a celebração do meio século de democracia em Portugal para apelar ao poder político para “valorizar a carreira diplomática, modernizando-a e garantindo condições de trabalho em linha com as melhores práticas atuais, recuperando a sua atratividade para as novas gerações”.

No comunicado, a associação defende que se deve aproveitar este momento de celebração do regime democrático para “valorizar a política externa, atribuindo-lhe “sentido estratégico” e assegurando que o trabalho dos diplomatas serve para realmente “promover os interesses de Portugal numa ordem mundial em transformação constante e acelerada”.