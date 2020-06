"Daquele que é também o nível de colaboração do Governo dos Açores com todas as juntas de freguesia, no caso concreto da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, aproveitamos a oportunidade para dizer que se mantém [o apoio]", disse Ana Cunha aos jornalistas, no final de uma reunião realizada em Ponta Delgada com a delegação regional da Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

A governante disse que a secretaria que tutela tem uma "relação muito próxima" com as freguesias, referindo que o valor de dois milhões de euros será concretizado através de protocolos ou de "intervenções diretas".

O apoio irá manter-se, prosseguiu a governante, "seja através da realização de protocolos, quer através de intervenções diretas que são sempre feitas em coordenação" com as juntas, destacou.

Ana Cunha agradeceu "toda a colaboração" prestada pelas entidades ao longo da situação de pandemia, dando o exemplo das máscaras sociais fornecidas pelo executivo regional, mas distribuídas pelas juntas de freguesia.