No despacho, o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) explica que decidiu “criar uma estrutura de missão com o objetivo de assegurar a coordenação, o desenvolvimento e o acompanhamento das ações necessárias à implementação do Plano de Transportes para os Açores para o período 2021-2030 (PTA 2030)”.

Pedro Carreiro Carvalho Cordeiro, licenciado em Gestão de Transportes e Logística, é trabalhador da Divisão dos Transportes Marítimos e Setor Portuário na Direção Regional da Mobilidade.

O EIPTA vai ter como vogais Sérgio Emanuel Araújo (licenciado em Direito) e Cláudia Percigo (mestre em Gestão de Empresas).

No programa do atual Governo dos Açores, aprovado na Assembleia Regional em dezembro de 2020, o executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro compromete-se a “criar um modelo de transporte marítimo que não esteja baseado, apenas, nas ligações diretas com o exterior, prejudicando muito o comércio interilhas”.

“Sem uma nova abordagem ao modelo de transporte marítimo, o mercado interno continuará incipiente e ineficiente, incapaz de gerar mais-valias aos pequenos produtores”, lê-se no programa do XIII governo açoriano.

Em julho de 2022, o Governo dos Açores revelou que a contratação para o estudo do transporte marítimo de mercadorias no arquipélago tinha sido lançada com o preço base de 70 mil euros e um prazo de execução de cerca de oito meses.

O estudo resulta de uma recomendação do parlamento regional aprovada por unanimidade, em outubro de 2021.

Em 25 de agosto, o PS/Açores solicitou ao Governo Regional uma cópia do estudo sobre o novo modelo de transporte marítimo de carga interilhas e para o exterior da região, lamentando que “o sistema esteja hoje pior do que alguma vez esteve”.