O Público escreve esta quinta-feira, em dia de reunião Conselho de Ministros para, entre outros assuntos, aprovar o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), que o governo vai criar dois apoios sociais a quem perdeu parte do salário nos últimos três meses devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O primeiro apoio trata-se de um "complemento de estabilização" que será pago em agosto e que se destina a todos os trabalhadores que auferem um salário não superior a dois salários mínimos - 1270 euros - e que perderam um terço do seu rendimento devido ao lay-off.

O valor deste complemento terá, no entanto, como teto limite, 80% do indexante dos apoios sociais, ou seja, 351 euros. Segundo o jornal, que cita fonte do governo, esta medida custará aos cofres do governo cerca de 70 milhões de euros.

Depois, em setembro, será acionada uma medida complementar a este apoio para quem perdeu rendimento e que funcionará como um de abono de família extra, sendo que o valor corresponderá precisamente ao valor base do abono.

Este apoio destina-se a famílias cujos filhos recebem atualmente abonos de família do 1.º, 2.º e 3.º escalões. Esta medida complementar, pensada para ser paga no mês de arranque do ano letivo, para dar alguma ajuda às famílias na aquisição de materiais escolares, custará 32 milhões de euros às contas públicas.

As duas medidas são cumulativas, sublinha o jornal, nos casos em que haja direito às duas.