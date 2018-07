A greve dos camionistas fez a produção industrial brasileira recuar 10,9% em maio relativamente a abril, anunciou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Com o resultado, o patamar de produção retornou a nível próximo ao de dezembro de 2003, ficando, dessa forma, 23,8% abaixo do ponto recorde alcançado em maio de 2011″, frisou o IBGE.

Na série sem ajuste sazonal, em relação a maio de 2017, a produção da indústria recuou 6,6%, o recuo mais intenso desde outubro de 2016 (-7,3%), e interrompeu 12 meses consecutivos de taxas positivas.

O setor industrial brasileiro acumulou uma expansão de 2% nos cinco primeiros meses do ano, um ritmo abaixo do resultado registado até abril (4,5%).

“O índice acumulado dos últimos doze meses, ao passar de 3,9% em abril para 3% em maio de 2018, assinalou redução na intensidade do crescimento e interrompeu a trajetória ascendente iniciada em junho de 2016″, destacou o mesmo órgão de pesquisa.

O responsável da pesquisa do IBGE, André Macedo, explicou que a greve afetou as unidades industriais do país porque “desarticulou o processo de produção em si, seja pelo abastecimento de matéria prima, seja pela questão da logística na distribuição. A entrada do mês de maio caracterizou uma redução importante no ritmo de produção”.

Segundo o IBGE, a paralisação dos camionistas, organizada como protesto contra a subida dos combustíveis no Brasil durante duas semanas em maio, afetou 24 dos 26 setores industriais do país.

As atividades industriais mais afetadas foram a produção de veículos automóveis, reboques e carroçarias (-29,8%) e produtos alimentares (-17,1%).

As duas únicas atividades industriais no Brasil que registaram um crescimento em maio, na comparação com abril, foram os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (6,3%) e as indústrias extrativas (2,3%).