“Odebrecht S.A. comunica que ajuizou hoje [segunda-feira], em conjunto com as suas sociedades controladoras e certas controladas, um pedido de recuperação judicial das Empresas perante a Comarca da Capital do Estado de São Paulo(…)”, declarou a companhia em comunicado.

A recuperação judicial é uma medida jurídica que protege empresas de serem levadas à falência, visando garantir a reestruturação dos negócios e a redefinição de um plano de resgate financeiro da companhia.

O grupo empresarial, que atua em ramos como construção, engenharia, energia e química, chegou a ser a maior empreiteira do país sul-americano, mas viu os seus negócios cederem após a Operação Lava-Jato ter revelado um esquema de corrupção montado por executivos do grupo.

Entre 2008 e 2015, a dívida total das empresas da organização Odebrecht subiu de 18 mil milhões para 110 mil milhões de reais (de quatro mil milhões para 25 mil milhões de euros).

“Frente ao vencimento de diversas dívidas, da ocorrência de factos imprevisíveis e dos recentes ataques aos ativos das Empresas, a administração da Odebrecht, com autorização do acionista controlador, concluiu que a recuperação judicial se tornou a medida mais adequada para possibilitar a conclusão com sucesso do processo de reestruturação financeira de forma coordenada, segura, transparente e organizada, permitindo, desta forma, a continuidade das Empresas e da sua função social” acrescentou o grupo.