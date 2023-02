A Autoridade Tributária e Aduaneira recorda que hoje é a data limite para validar as suas faturas nas Finanças, de forma a poder beneficiar das deduções no IRS de 2022.

O processo de validação poderá ser feito através do portal “e-Faturas” ou na aplicação oficial com o mesmo nome – disponível na Google Play Store ou na App Store da Apple.

Caso tenha faturas que não aparecem no Portal das Finanças, poderá também registá-las manualmente.

Problemas "pontuais" no portal das Finanças levaram a tutela a alargar, também até 27 de fevereiro, os seguintes prazos:

Data limite para os contribuintes comunicarem ao fisco o agregado familiar;

Comunicação de frequência de estabelecimento de ensino de dependente com rendimentos,

Afetação de despesas e de imóveis à atividade do sujeito passivo;

Comunicação relativa a contratos de arrendamento de longa duração.

Recorde-se que a campanha de entrega de IRS em 2023, relativa aos rendimentos auferidos em 2022, decorre entre 01 de abril e 30 de junho para todas as categorias de rendimentos.

A atualização do agregado familiar é um dos primeiros passos para a preparação da entrega da declaração anual do imposto, que se inicia em 01 de abril, e que tem impacto na liquidação do imposto, uma vez que a Autoridade Tributária (AT) utiliza esta informação para calcular o imposto devido pelos contribuintes.

Esta comunicação é relevante nos casos em que, durante o ano anterior, se verificaram alterações no agregado familiar na sequência de óbito, casamento, divórcio, adoção ou nascimento de filhos, alteração de acordo parental ou mudança de residência permanente.

A validação do agregado familiar permite ainda aos contribuintes beneficiar do IRS automático (caso preencham o perfil de rendimentos requerido para tal) e permite à AT efetuar os cálculos necessários para que as pessoas dispensadas da entrega da declaração do IRS possam obter e beneficiar de isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, da tarifa social de eletricidade ou de apoios sociais, por exemplo. Este passo é ainda relevante para efeitos de matrícula nas escolas do ensino público, devendo a atualização ser referente à composição do agregado familiar no último dia do ano anterior.

*Com Lusa