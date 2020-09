Em 4 de setembro, o grupo espanhol Prisa, que detém a Media Capital através da Vertix SGPS, anunciou a venda da totalidade da sua posição na dona da TVI a vários investidores, por 36,85 milhões de euros.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital divulga um comunicado que recebeu da IBG, que tem atividade na construção, indústria e no imobiliário.

Esta 'holding' assinou em 04 de setembro um acordo de compra e venda ('sales and purchase agreement') com a Vertix e com a Prisa - Promotora de Informaciones para a aquisição "de 10.118.339 ações do capital social da sociedade comercial anónima grupo Media Capital", correspondente "à tomada de uma posição de 11,9725% no capital social desta sociedade", lê-se no comunicado.

"De acordo com a informação que é já pública, o texto do contrato assinado entre as partes prevê que a aquisição esteja sujeita à verificação de condições prévias. Assim, só após a comunicação pela Prisa/Vertix de que as referidas condições se verificaram - o que todavia não sucedeu - é que teremos por certa e perfeita a aquisição das ações por parte da IBG", refere a entidade.