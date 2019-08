Segundo revelou à Lusa João Távora, responsável pela implementação em Portugal da plataforma, com origem em Espanha, para este ano a Housers estima captar quatro milhões de euros de investimento no mercado nacional.

“Quando viemos em outubro de 2017 para montar a Housers tínhamos uma expectativa um pouco mais baixa, mas felizmente conseguimos atingir cinco milhões de euros já captados em Portugal [desde essa altura], o que para nós foi uma surpresa. Alcançamos mais de 13 mil pessoas inscritas na plataforma”, adiantou o responsável.

A Housers trabalha com “os investidores individuais e os promotores que usam a plataforma como fonte de investimento, em vez de ir ao banco. Permitimos a um investidor entrar num projeto imobiliário, em que à partida não conseguiria, porque não tem 50 ou 100 mil euros”, para aplicar. O mínimo para ajudar a financiar um projeto é de 50 euros, de acordo com João Távora.

Paralelamente, a plataforma tem como clientes os promotores imobiliários, que podem assim obter financiamento para os seus projetos de uma forma alternativa aos empréstimos bancários.

João Távora assegura que este investimento está em linha com os mais tradicionais na área imobiliária.

“É um investimento de risco tal como qualquer outro no setor imobiliário. Nós não anulamos o risco do setor, só ajudamos a entrar, analisamos o projeto, damos informação credível e um ‘scoring’ [análise de risco] desde AAA até C”, à imagem do que fazem as agências de ‘rating’, referiu.