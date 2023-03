A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuiu, pela quarta vez consecutiva, para 8,2% em fevereiro, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior, informou hoje o INE.

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 28 de fevereiro", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa de inflação de fevereiro é a mais baixa desde maio de 2022, mês em que se situou nos 8,0%.