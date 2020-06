No mesmo mês, registaram-se 10,2 novos desempregados inscritos em centros de emprego por mil habitantes entre os 15 e 64 anos, no continente, “correspondendo a um aumento de 19% face ao mês anterior”, refere o INE.

O Algarve (20,8) destacou-se com o maior número de novos desempregados por mil habitantes entre as cinco regiões do continente. Também com valores acima da referência nacional, ficou a Área Metropolitana de Lisboa (10,8).

“Em abril de 2020, verificou-se para o continente e para as respetivas cinco regiões NUTS II, um aumento do número de desempregados por mil habitantes em idade ativa, face ao mesmo mês no ano anterior, destacando-se com os maiores aumentos as regiões do Algarve, onde o valor quase que quadruplicou, e da Área Metropolitana de Lisboa, onde o valor mais do que duplicou”, observaram os técnicos do INE.

Em 204 dos 278 municípios do continente, o número de inscritos em centros de emprego ao longo do mês de abril de foi “superior ao mesmo fluxo no período homólogo”.

Deste conjunto, o INE destacou 74 municípios, localizados maioritariamente nas regiões do Algarve (14 num total de 16), do Alto Minho (9 em 10) e da Área Metropolitana de Lisboa (9 em 18) por apresentarem, em abril, “um fluxo de desempregados mais de duas vezes superior ao registado no mesmo mês do ano anterior”.