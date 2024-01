De acordo com os últimos dados disponíveis do Banco de Portugal e disponibilizados pela AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, relativos aos primeiros noves meses de 2023, o valor do investimento direto representa um acréscimo de 10% face ao registado em igual período de 2022 – 4,8 mil milhões de euros.

Dos 5,3 mil milhões investidos por brasileiros em Portugal naquele período de 2023, 74,9% vieram diretamente do Brasil, mas 21,1% foram oriundos de empresas brasileiras em Espanha, segundo os mesmos dados.

Em sentido contrário, em igual período de 2023, Portugal investiu 2,7 mil milhões de euros naquele país, menos 11,8% do que em igual período do ano anterior.

Em 2022, o investimento direto de Portugal no Brasil chegou aos três mil milhões de euros.

Portugal tem desinvestido mais do que tem investido no Brasil, pelo que o saldo final é negativo.

Só nos primeiros noves meses de 2022, por exemplo, o país desinvestiu 4,2 mil milhões de euros no Brasil e em igual período de 2023 o desinvestimento português atingiu 4,3 mil milhões de euros.

Pouco mais de um ano após Luíz Inácio Lula da Silva ter tomado posse como Presidente do Brasil, o que significou um reatar de uma relação política e económica mais profunda entre os dois países, o saldo do investimento direto de Portugal no mercado brasileiro ainda é negativo.

Em 2023, até setembro, era negativo em 1,5 mil milhões de euros.

Em relação ao comércio, entre janeiro e setembro de 2023, Portugal exportou para o Brasil bens e serviços no valor total de dois mil milhões de euros e importou daquele país 3,3 mil milhões de euros, tendo assim a balança comercial com o Brasil um saldo negativo de 1,3 mil milhões de euros.