O método é simples: escolher bem as casas, ter fotógrafos profissionais a retratar o espaço, trabalhar as imagens da forma que mais beneficie o espaço e usar as redes sociais como principal ferramenta de promoção. Aliás, durante os primeiros dois anos, o Facebook foi mesmo o único espaço de venda.

Em 2014 lançam também o site, mais por causa dos clientes estrangeiros, já que nas redes a procura é sobretudo de portugueses.

Entre 2015 e 2018, foi a euforia. “Recordes de vendas, de procura, aumentos de 200 a 300% na faturação”, relata Miguel Tilli. Até que no segundo semestre do ano passado, o mercado abrandou. O que antes se vendia em um mês ou menos, passou a demorar três meses ou mais. “Naqueles três anos, em cada 10 visitas tínhamos oito propostas, as casas eram muitas vezes vendidas acima do valor com que entravam no mercado, por vezes em registo leilão. Agora para as mesmas 10 visitas há uma ou duas propostas e por vezes longe do preço estabelecido”.

Para este abrandamento contribuíram vários fatores, desde a entrada de empreendimentos novos que aumentaram a oferta até à subida dos preços que levaram muitos compradores, nomeadamente estrangeiros, a procurar propostas mais competitivas fora do país.

Mas os sócios da HomeLovers dizem que não são mais notícias. Afinal, começaram pelo arrendamento. “Na altura do boom deixou de haver casas porque todos queriam vender – faziam contas e percebiam que tinham mais-valias. Hoje está a haver uma retoma da oferta para arrendamento, fruto também da baixa da oferta de alojamento local devido à nova legislação”, explica Miguel Tilli. Por outro lado, acrescenta, aumentou a procura, nomeadamente de públicos específicos como expatriados que se encontram temporariamente a viver em Portugal.

“Chegou a altura de receber os nossos clientes na nossa casa”.

Este é o momento em que Miguel e Magda decidem avançar para uma nova etapa na HomeLovers. Quase que apetece dizer que é como arranjar casa para quem arranja casas. A casa é uma loja, em pleno Chiado, que não se parece com uma loja e que é inaugurada hoje. “Chegou a altura de receber os nossos clientes na nossa casa”. Demoraram dois anos a encontrar “o espaço perfeito” onde vão ter uma sala de estar, uma cozinha e onde planeiam fazer ações com chefs e com arquitectos e expandir o conceito de “casa”.

créditos: DR

Fora da loja/casa, a estratégia é de “uberização” do arrendamento / compra de casa, permitindo ao cliente fazer as marcações, pontuar o atendimento, enviar proposta e tratar do contrato no ambiente digital.

A HomeLovers que hoje abre as portas de casa no Chiado emprega 60 pessoas e já lhe passaram pelas mãos cerca de 5000 casas. Dizem que preferem não falar de faturação e de lucros, afinal ainda são uma empresa familiar, mas revelam o montante de transações nestes oito anos: qualquer coisa como 100 milhões de euros em casas vendidas e arrendadas. A partir daqui, é usar aquela fórmula conhecida de fazer as contas.