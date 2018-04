"Ficámos a saber a semana passada que, em 2017, o Governo teve uma situação orçamental melhor do que tinha previsto e que, em vez de a utilizar para resolver problemas urgentes do povo e do país, utilizou-a para reduzir o nível do défice ainda mais do que já tinha decidido reduzir, sendo mais papista que o papa", afirmou.

Falando em Famalicão, no encerramento da X Assembleia da Organização Regional de Braga do PCP, Jerónimo de Sousa disse ser "cada vez mais incompreensível" a decisão do Governo de "levar ainda mais longe a obsessão com a redução do défice, perante os problemas graves que aí estão e urge resolver" no país.

Para o líder do PCP, aquela opção foi feita, desde logo, "à custa" dos trabalhadores da administração pública, "que têm os seus salários congelados há uma década e ontem [sexta-feira] souberam que é vontade do Governo prolongar no próximo ano esta situação inaceitável".

Sublinhou que aquele congelamento "choca" com o balanço, há dias divulgado, dos apoios públicos à banca, desde o início da última crise 2007/2008, que ascendem a 17 mil milhões de euros.