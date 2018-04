O economista acrescentou ainda a necessidade de levar em atenção o juro e algum desequilíbrio na economia europeia, o que levará a uma “maré em baixo” e à avaliação de “quem tem calções”. “E, muito provavelmente, os nossos calções não estão no sítio certo”, disse.

Para João Duque, o “ministro das Finanças está um bocado obcecado em reduzir, pelo menos, aquilo que é o esforço adicional de progressão deste défice e do ‘roll over’”.

Portugal vai este ano fazer um refinanciamento total de 40 mil milhões de dívida de curto e longo prazo, recordou o professor, e se “houvesse uma alteração de 1% no custo de financiamento” iriam somar-se 400 milhões ao “esforço atual” de juros que rondam anualmente 8 mil milhões.

O professor do ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão notou também que a procura interna fez crescer o Produto Interno Bruto (PIB) 1,2% em 2017 e a procura externa 1,5%, pelo que sem o benefício do turismo e exportações de outros bens e serviços “estava-se a crescer 1,2%”.

“E é curioso porque o foco da gestão política do país é feito praticamente todo a pensar no consumo, no consumo privado, na restituição dos rendimentos às pessoas e na reposição da capacidade do poder de compra. O foco é todo num lado, mas o crescimento é todo para outro”, disse.

Esta “curiosa dicotomia” é porque as “empresas não votam”, concluiu o economista, que recomendou atenção à concentração de mercados para evitar dependências.